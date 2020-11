Volgende week wellicht beslissing over aankoop vaccin Pfizer door ons land

“De onderhandelingen tussen Pfizer en de Europese Commissie zijn nog aan de gang. Vrijdag zullen we normaal informatie ontvangen van de commissie en dan hebben we in principe vijf werkdagen om te beslissen of we ook vaccins willen bestellen.” Dat zei minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke dinsdag in de Kamercommissie Volksgezondheid.