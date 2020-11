Eerste versoepeling komt eraan, maar is heropening scholen wel veilig?

De coronapiek van de tweede golf lijkt wel degelijk achter ons te liggen. Goed nieuws dus, een kleine week voor de scholen heropenen. “De scholen heropenen is een grote versoepeling die we nauwgezet in het oog moeten houden, maar ik heb er vertrouwen is”, zegt Geert Molenberghs, die wel een slag om de arm houdt.