2 jaar cel voor uitbater Genkse pizzeria die buurman schedeltrauma bezorgt

Genk -

De uitbater van een pizzeria in Genk moet een voorlopige schadevergoeding van 128.761 euro ophoesten omdat hij zijn buurman duwde tijdens een ruzie over de reclamevlag van zijn zaak. Het slachtoffer viel met zijn hoofd op de stoep en hield er een schedelfractuur aan over. De Genkenaar kreeg een gevangenisstraf van twee jaar waarvan de helft uitstel.