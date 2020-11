De Antwerpse rechtbank heeft de twee gedetineerden die parketmagistraat Dominiek Renotte (50) vorig jaar hebben afgetuigd in de Antwerpse gevangenis veroordeeld tot één jaar celstraf en het betalen van een schadevergoeding van 2.500 euro.

Parketmagistraat Renotte belandde op 3 juli vorig jaar in de gevangenis. Hij zou zich op onwettige wijze hebben beziggehouden met een handel in oldtimers. Zijn aanhouding werd breed uitgesmeerd in de ...