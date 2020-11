Karl Lagerfeld brengt ondergoed uit in samenwerking met Zalando

Karl Lagerfeld mag dan wel gestorven zijn, zijn gelijknamige merk bestaat nog altijd en blijft innoveren. Zo brengt het nu in samenwerking met Zalando een ondergoedlijn uit voor mannen en vrouwen.

In de nasleep van het coronavirus zijn steeds meer merken zich gaan focussen op comfortabele kleding voor thuis en dat is ook Karl Lagerfeld niet ontgaan. Onder leiding van creatief directeur Pier Paolo Righi werd besloten om nu ook ondergoed en loungewear aan het gamma toe te voegen. In samenwerking met Zalando wordt de collectie op 13 november gelanceerd.

“We willen blijven innoveren met ons merk en zijn dan ook blij dat we deze collectie, die volgens ons veel potentieel heeft, kunnen lanceren”, zegt Righi in een reactie aan vakblad WWD. “Dankzij het ondergoed kunnen we de iconische esthetiek van Karl Lagerfeld in een nieuw jasje stoppen en zo misschien ook nieuwe klanten aantrekken.”

De collectie voor mannen als vrouwen focust zowel op sportief als elegant en naast ondergoed worden ook broeken, shortjes, T-shirts, pyjama’s en badjassen uitgebracht. De items worden verkocht via de webshop van Karl Lagerfeld en Zalando.