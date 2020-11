Kamala Harris van top tot teen in het wit: “ Een heel goede keuze”

Kamala Harris is de eerste vrouwelijke vicepresident van de Verenigde Staten. Nog een primeur: ze is van Afrikaans-Aziatische origine. Afgelopen zaterdag, toen Amerikaanse media Joe Biden benoemden tot de nieuwe president, schreef de 55-jarige vrouw dus twee keer geschiedenis. Dat deed ze van topt tot teen in het wit. “Ze heeft haar outfit heel goed gekozen”, zegt BV-stylist Jody Van Geert.