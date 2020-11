De voorbije drie dagen zijn er in de Vlaamse woonzorgcentra 130 overlijdens toegeschreven aan COVID-19, het hoogste aantal in deze tweede golf. In totaal waren er maandag ook 5.098 patiënten (vermoedelijk) besmet met het coronavirus.

“De stijging is nog niet gestopt in de woonzorgcentra”, vertelt woordvoerder Joris Moonens van Zorg en Gezondheid. Het agentschap benadrukt wel dat de situatie nu veel beter onder controle is dan in het ...