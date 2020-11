Iconisch streetwearmerk Supreme komt in andere handen terecht

Supreme groeide de laatste jaren uit tot een van de meest populaire streetwearmerken wereldwijd en oprichter James Jebbia heeft dat succes nu ook verzilverd. Hij verkocht zijn bedrijf aan VF Corporation, dat onder meer ook The North Face, Vans, Timberland en Kipling bezit.

Supreme komt in handen van VF Corporation terecht, dat nieuws raakte maandag bekend. Met de deal is een duizelingwekkend bedrag van 1,8 miljard euro gemoeid. Oprichter James Jebbia zal wel aan boord blijven bij het bedrijf.

“We zijn trots dat we deel zullen uitmaken van VF, een bedrijf van wereldklasse dat ook eigenaar is van geweldige merken waar we al jaren mee samenwerken”, zegt Jebbia in een mededeling. “Dit partnerschap zal onze unieke cultuur waarborgen waardoor we verder zullen kunnen groeien op het pad waar we al sinds 1994 op zitten.”

Het verhaal van Supreme begon in 1994 met een eenvoudige skatewinkel in New York City. Het merk, dat bekend is voor zijn rode box logo, groeide uiteindelijk uit tot een begrip en werkte door de jaren onder meer samen met grote namen als Nike, Louis Vuitton, The North Face, Comme des Garçons en een resem bekende kunstenaars.

Heel wat van de producten die ze lanceren, worden - altijd op donderdag - in beperkte oplages uitgebracht en zijn telkens in een mum van tijd uitverkocht. Daardoor worden veel van die items vaak doorverkocht tegen woekerprijzen en is er hele gemeenschap rond ontstaan. Het streetwearmerk telt wereldwijd ook twaalf winkels, maar het grootste deel van de verkoop gebeurt via de webshop.