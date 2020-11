Hoogzwanger topmodel Romee Strijd gaat uit de kleren

Romee Strijd, onder meer bekend als een van de Angels van lingeriemerk Victoria’s Secret, heeft op Instagram enkele foto’s gedeeld die weinig aan de verbeelding overlaten. Ze poseert in volle glorie en toont trots haar babybuik aan de wereld.

Het momenteel hoogzwangere topmodel Romee Strijd poseerde onlangs volledig naakt voor het magazine dsection. Ze was duidelijk zo tevreden met het resultaat dat ze daarvan nu ook drie intieme foto’s op Instagram heeft gedeeld.

De 25-jarig Nederlandse maakte eind mei bekend dat ze in verwachting is. Ruim twee weken geleden liet ze weten eindelijk geen last meer te hebben van pijn aan haar bekken. “Ik ben blij dat het nu goed gaat. Hopelijk blijft het zo tot het einde, want het aftellen is begonnen”, zo verklaarde ze. “Ik voel me goed en de baby groeit goed. Ik kan niet wachten tot ze er is.”

Strijd en haar man Laurens van Leeuwen, die al sinds hun tienerjaren samen zijn, gaven elkaar in 2018 in het geheim hun jawoord. Het wordt hun eerste kindje.