Olympisch doelpunt in 1B: Christian Brüls trapt hoekschop rechtstreeks binnen

In 1B klopte Westerlo RWDM maandagavond in een inhaalwedstrijd. Christian Brüls bracht de thuisploeg na een halfuur voetballen op voorsprong. Dat deed hij met een olympisch doelpunt: de middenvelder van Westel trapte een hoekschop rechtstreeks binnen. In de tweede helft diepten Lukas Van Eenoo en Brüls de score verder uit.