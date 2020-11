Fontein in Wellen uitgeschakeld, nadat vandalen er zeven flessen Dreft in kappen

Wellen - De fontein in het centrum van Wellen ligt de volgende dagen nog stil, omwille van onderhoudswerken. Vandalen hadden er minstens zeven flessen afwasmiddel in gekieperd.

In het weekend begon te fontein in het parkje, net naast de Neogotische kapel plots hevig te schuimen. De gemeente vond vlakbij de zeven lege flessen Dreft terug, die in het water gegoten waren. Arbeiders kwamen meteen de fontein stilleggen. Het schuim verspreidde zich intussen over de hele omgeving van het park. Allicht moet de fontein deze week eerst terug grondig gereinigd worden, vooraleer ze opnieuw opgestart kan worden. De schildpad die tot voor kort in het water van de fontein leefde, is trouwens ongedeerd. Het beestje was eerder al geadopteerd door één van de buurtbewoners.