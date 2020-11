Nationale Vrouwendag gaat digitaal en staat in teken van de zorg

Ondanks de coronacrisis wordt er op woensdag 11 november opnieuw een nationale Vrouwendag georganiseerd, dit keer digitaal. Dit jaar staat de Vrouwendag volledig in het teken van de zorg, in welke vorm dan ook. “We willen een lans breken voor een samenleving waar zorg even centraal staat als zogenaamde ‘productieve’ of betaalde arbeid”, zegt organisatie Furia vzw.