Vandenbroucke: “Hoor mij niet zeggen dat we in de lente al een vaccin hebben”

België heeft nog niet ingetekend bij Pfizer dat een kandidaat-vaccin heeft dat voor 90 procent efficiënt zou zijn. Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (SP.A) zegt dat de bevoegde ministers van ons land daar over samen zullen zitten. Hij laat ook uitschijnen dat hij niet gelooft dat we tegen de lente gevaccineerd zijn. “We gaan sowieso door een hele moeilijke winter”, zei hij in De Afspraak.

“Mij hoor je niet zeggen dat we in de lente al een vaccin hebben. Ik zou daar heel behoedzaam over zijn, dit is een heel ingewikkeld proces”, temperde hij het feestgedruis nadat het goede nieuws over ...