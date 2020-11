Aantal coronapatiënten in ziekenhuis opnieuw toegenomen, besmettingen verminderen verder

Het gemiddelde aantal bevestigde besmettingen met het coronavirus in ons land is onder de 9.000 per dag gezakt. In de week vanaf 31 oktober tot en met 6 november ging het om dagelijks gemiddeld 8.260 nieuwe gevallen, een daling met 46 procent ten opzichte van de zeven voorgaande dagen. Dat blijkt dinsdag uit de nieuwe cijfers van het gezondheidsinstituut Sciensano.

Ook het gemiddelde aantal dagelijkse ziekenhuisopnames blijft voorlopig afnemen. Vanaf 3 tot en met 9 november ging het om gemiddeld 574 per dag, 14 procent minder dan in de voorgaande week. Wel is het totale aantal gehospitaliseerde coronapatiënten opnieuw toegenomen: op 9 november lagen 7.217 mensen in het ziekenhuis (266 meer dan de dag voordien), van wie 1.474 op de afdelingen intensieve zorgen (+4 personen).

Het gemiddeld aantal Belgen dat aan Covid-19 overlijdt, zit nog in stijgende lijn. Vanaf 31 oktober tot en met 6 november waren er dagelijks gemiddeld 179 overlijdens, 39 procent meer dan in de zeven dagen ervoor. Het totale dodental ligt nu op 13.216.

Sinds het begin van de pandemie in ons land bedraagt het totale aantal bevestigde coronagevallen nu 503.182. De positiviteitsratio – het percentage van de coronatests dat een positief resultaat oplevert – is gedaald naar 24,4 procent.