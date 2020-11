Terreinen van KFC Paal-Tervant krijgen kunstgras

Tervant

Beringen - Van de nood een deugd maken. KFC Paal-Tervant maakt van het stilleggen van de competitie gebruik om de terreinen te voorzien van kunstgras.

Al bij de fusie van KFC Flandria Paal en AC Tervant in 2018 begon men met het moderniseren en aanpassen van de speelterreinen op de site Tervant. Zo maakte men voor de competitie begon nog een automatisch watersproeisysteem. Maar er waren ook al plannen om de terreinen A en B te voorzien van kunstgras. Tijdens deze onderbreking heeft het bestuur er werk van gemaakt. Zo is men nu begonnen met de voorbereidende werken door de grasmat en de overtollige grond af te graven. Gestart werd met het A-terrein. Zo kan men als de competitie hopelijk in januari 2021 hervat op een spiksplinternieuw terrein spelen.