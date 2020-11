Bibliotheek Zonhoven bezorgt boekstartpakketten aan huis

Zonhoven - Boekstart is een project van Iedereen Leest in samenwerking met de openbare bibliotheken en Kind en Gezin. Boekstart wil ouders met hun baby of peuter laten genieten van boeken want dat zorgt immers voor gezellige én leerrijke momenten.

Ook in Zonhoven ontvangen de ouders een boekstartpakket wanneer hun kindje 6 maanden oud is. Wordt hun kindje 15 maanden dan ontvangen ze een uitnodiging om een peuterpakket op te halen in de bib. Helaas strooide covid-19 hier eveneens roet in het eten. Door de algemene lockdown in de eerste helft van het jaar moesten de bibliotheek en het consultatiebureau van Kind en Gezin hun deuren noodgedwongen sluiten. Heel wat kindjes ontvingen daardoor geen boekstart- of peuterpakket. Deze unieke kans om kinderen al op heel jonge leeftijd kennis te laten maken met boeken en taal wilden we echter niet laten voorbijgaan en daarom schakelden we de vrijwilligers van ‘Zonhoven zorgt’ in om de boekstartpakketjes alsnog aan de ouders af te geven. Deze vrijwilligers gingen van deur tot deur om de kindjes die 6 maanden oud geworden zijn hun boekje te bezorgen. Ze deden dit met veel enthousiasme en kregen ook hele leuke, positieve reacties van de ouders. Missie geslaagd dus!

De kinderen die 15 maanden werden tijdens de lockdown ontvangen binnenkort een uitnodiging per post. Met deze uitnodiging kunnen zij hun peuterpakket ophalen in de bibliotheek.