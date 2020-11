Nieuwe richting 'Sociale Wetenschappen' duwt UHasselt naar stadscentrum

Hasselt-Centrum

Hasselt - Vanaf 2022 biedt de universiteit van Hasselt 'Sociale Wetenschappen' aan. In totaal volgen er nu zo’n 60 000 studenten les in het hartje van Limburg. Met de komst van de nieuwe studierichting zal dat aantal wellicht stijgen. “We willen uitbreiden door meer opleidingen aan te bieden op onze campussen in de stad”, vertelt rector Bernard Vanheusden.

De nieuwe studierichting "Sociale Wetenschappen" zal binnen twee jaar in één van de Hasseltse campussen gedoceerd worden. “Het aantal studenten dat kiest voor UHasselt is de voorbije tien jaar verdubbeld. De bestaande opleidingen trekken aan en dat willen we graag zo houden”, legt Vanheusden uit. De groei is, naar eigen zeggen, ook te zien in de campussen van de omliggende gemeente Diepenbeek. “Daar zitten bijna al onze gebouwen overvol, om die reden krijgt de opleiding economie binnenkort een splinternieuw gebouw in Hasselt.”

Niet alleen de opleidingen trekken studenten aan, ook de manier waarop er lesgegeven wordt. Geen ellenlange uren in de aula, maar contacturen waarbij studenten samenzitten in een o-vorm en op die manier de les met elkaar bespreken en verwerken. “Studenten krijgen op voorhand rollen en in een ideale les komt de docent er niet tussen. Al sturen we in de praktijk wel bij waar het nodig is.”

Eenzaamheid door corona

Door de huidige coronacrisis vinden er geen fysieke lessen meer plaats op de campussen. En dat kan ervoor zorgen dat sommige studenten zich eenzaam beginnen te voelen. De universiteit wil dat absoluut vermijden en stippelt een plan uit om online activiteiten aan te bieden.

“Deze week bespreken we nog hoe we extra sportactiviteiten kunnen doen. Denk maar aan een online yogales via Facebook. Ik ben ervan overtuigd dat onze studenten verschillende talenten hebben, dit is het geschikte moment om eens te tonen wat zij in hun mars hebben.” Wat er concreet op tafel ligt zal de komende dagen duidelijk worden.

Internationale bekendheid

Hasselt is, in tegenstelling tot de grotere steden van ons land, iets minder bekend in het buitenland. En daar wil het rectoraat verandering in brengen. “We gaan inspelen op ons innoverend onderwijs en academische onderzoeken om mee te kunnen spelen met de wereldtop”, concludeert Bernard Vanheusden.

(Tekst: StampMedia - Rachel Ts)