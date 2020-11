Carnavalseizoen start met 11 keer duim omhoog

Hasselt - Liveke, één van de overkoepelende carnavalverenigingen in Limburg, pakt uit met de slogan '11 keer duim omhoog'. Bedoeling is om de vele duizenden carnavalisten die Limburg telt een hart onder de riem te steken in deze moeilijke tijd.

Het carnavalseizoen zou officieel afgetrapt worden op 11 november (de 11de van de 11de), maar door de coronacrisis is dit onmogelijk. Sinds het einde van vorig carnavalsseizoen werd de hele wereld getroffen door het coronavirus. Samen vieren, samen zingen, samen lachen, samen organiseren, samen anderen plezieren, samen elkaar in de armen nemen, … kortom Vastelaovend vieren, dat kan momenteel niet.

Freddy Corstjens, voorzitter van Liveke: “In de eerste plaats duim omhoog voor iedereen die zich inzet in de strijd tegen corona. Maar wel willen ook een duim omhoogsteken voor de vele prinsen, prinsessen, jeugdprinsen en jeugdprinsessen die hun regeerperiode met één seizoen willen verlengen. Sommigen hebben helaas niet in 'hun' stoet kunnen uittrekken. Voor hen duimen we dat ze in het voorjaar op één of andere manier toch op hun prinsenwagen kunnen staan."

Maar door corona valt er veel meer in het water. "Duim omhoog voor Carnavalissima dat helaas niet zal doorgaan. Ook de hoogste onderscheiding, de Bronsgroene Leeuw, zou dit jaar uitgereikt worden aan Armand Schreurs, dus ook voor hem een duim omhoog. Duim omhoog ook voor alle andere Limburgse carnavalsverenigingen die bij FEN of nog andere organisaties aangesloten zijn."

Tenslotte roept Liveke alle Limburgse carnavalisten op om op zo veel mogelijk plaatsen Vastelaovend of het Vastelaovesgevoel” onder de mensen te brengen en dit op eender welke veroorloofde wijze. Freddy Corstjens: “Versier uw gevel met vlaggen, trek uw kostuum aan, zet carnavalsmuziek op, post zo veel mogelijk foto’s, boodschappen, filmpjes,... Limburg, duim omhoog!”