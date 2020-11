Kinderen van Poemoekel trekken naar het bos

Maaseik - Ferm Kinderopvang Poemoekel ging op ontdekkingstocht in het bos in Wurfeld.

Wat is er leuker voor peuters en kleuters dan in het bos door de vallende bladeren te lopen? Misschien springen in de plassen en ploeteren in de modder! Kinderen kunnen in het bos naar hartenlust spelen, hun energie kwijt en frisse lucht opsnuiven. Met twee grote bolderkarren is het nog een stukje wandelen van kinderopvang Poemoekel tot in het bos in Wurfeld. Dit hebben ze er zeker voor over. Het was een dag vol plezier.