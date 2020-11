Anderlecht gaf al vijf keer een voorsprong weg in de laatste tien minuten. Als oorzaak wijst Vincent Kompany daarvoor vaak naar jeugdzondes: “Wij blijven het jongste team in België.” Paars-wit is uiteraard jong, maar afgelopen speeldag begonnen Cercle, KVO en Standard met een nog jonger basiselftal. Paars-wit is trouwens evenmin het meest onervaren team in de eerste klasse.