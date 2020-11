Achel VV heeft iets met RSC Anderlecht, want opnieuw dreigt de Noord-Limburgse eersteprovincialer een speler kwijt te geraken aan de veelvoudige landskampioen. Het betreft geen transfer, maar wel een basisspeler die beroepshalve aan de slag gaat bij de Brusselse club, waardoor hij niet meer elke wedstrijd beschikbaar kan zijn voor AVV. We hebben het over doelman Maarten Brecko, die sinds 1 oktober kinesist is van het A-team van Anderlecht. Daarmee slaat hij dezelfde weg in als zijn teamgenoot-verdediger Bram Geers, die er enkele jaren geleden al fysiektrainer werd.