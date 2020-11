Voor de eerste keer in 54 jaar komen er geen vrijwilligers van 11.11.11 bij u langs. De novemberacties zijn goed voor 1,2 miljoen euro, maar corona hakt fors in op het budget. “Wij schakelen nu over op online en coronaveilige acties. We hopen zo een geraamde terugval van 50% goed te maken”, zegt algemeen directeur Els Hertogen.