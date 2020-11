Vanmorgen zou het ochtendgrijs onder de vorm van mist of lage wolken best wel eens hardnekkig kunnen blijven plakken, na een vochtige kans met nauwelijks een zuchtje mist.

In de loop van de dag kunnen er verspreid over Limburg ook een aantal buien vallen. Af en toe komt de zon er eens door, wat makkelijker over het oosten dan over het westen van ...