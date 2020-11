Hasselt / Zonhoven / Diepenbeek / Halen / Lummen / Herk-de-Stad -

Vier bestuurders zijn zaterdagavond hun rijbewijs kwijtgespeeld bij controles in de politiezone Limburg Regio Hoofdstad. Drie van hen testte positief op alcohol, eentje was onder invloed van drugs. Er werden in totaal 10 bestuurders aan de kant gezet.