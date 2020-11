Lockdown begin zwaar te wegen op Limburgse jeugd

De lockdown-eenzaamheid slaat flink toe bij de Limburgse jeugd. Corona hakt stevig in op de mentale gezondheid van jongeren. Er is geen structuur, geen sociaal contact. De zelfdoding van de bekende YouTuber is een triest dieptepunt. Hasselt lanceert daarom de campagne ‘Ça va? Ça va!’. Hiermee wil de stad de jeugd helpen met een babbel of hulp. Ook Welzijnsminister Wouter Beke heeft vandaag zijn website geupdatet met tips voor het hervinden van zelfvertrouwen, veerkracht en verbondenheid. Beide initiatieven komen niks te vroeg, zegt Axel Geerts uit Lummen. De 22-jarige student ziet dat het gemis aan perspectief vreet aan het gemoed.