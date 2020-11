Liefst 400.000 woningen in Vlaanderen kampen met ernstige, structurele gebreken. Dat zegt Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA). Hij lanceert een grootschalige campagne over de normen waaraan een huis moet voldoen.

“Uit onderzoek uit 2013 bleek dat meer dan een derde van de woningen in Vlaanderen niet in orde was met de normen, en 13 procent ernstige gebreken toonde”, zegt Diependaele. “Sindsdien is er wel vooruitgang ...