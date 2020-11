Beurzen gaan door het dak door coronavaccin. Moet je nu aandelen kopen? En is dat ook op langere termijn goed nieuws?

De beurzen hebben er zowel in ons land als wereldwijd een opmerkelijk goede dag opzitten. Overal werden aanzienlijke stijgingen opgetekend, en dan nog vooral bij bedrijven in sectoren die het de voorbije maanden heel zwaar gehad hebben. Met dank aan Joe Biden, zijn verdeelde Congres en Senaat en het nieuws over het vaccin van Pfizer. Tijd om aandelen te kopen?