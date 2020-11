Twee Nederlanders in cel voor diefstallen in jachthaven van Kinrooi

Regio

Twee Nederlanders van 20 en 41 jaar oud zijn maandagmorgen op heterdaad betrapt bij een inbraak in een auto in de Maasstraat in Kinrooi. Ze worden verdacht van nog meer diefstallen in de jachthaven. P...

Lees verder