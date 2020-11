Nieuwe podcast ontrafelt verdwijning Elke Wevers: beluister hier de eerste aflevering

Hasselt - Vandaag, dinsdag, lanceert Het Belang van Limburg de eerste aflevering van de ambitieuze podcastreeks ‘Wáár is Elke Wevers? Het mysterie uitgespit’. Vijf weken lang reconstrueren we in zes episodes het hele dossier aan de hand van onthullende en exclusieve getuigenissen.

Beluister hier ‘In rook opgegaan’, de eerste aflevering van ‘Wáár is Elke Wevers? Het mysterie uitgespit’:

Op 9 december zal het exact tien jaar geleden zijn dat Elke Wevers (32) verdween. Die donderdagochtend in 2010 verliet ze om iets voor half acht haar appartement aan het Scholtisplein in Neeroeteren en wandelde ze naar een kruispunt iets verderop waar haar collega Johan haar zou oppikken op weg naar het ziekenhuis van Maaseik. Elke is echter nooit op de plaats van afspraak geraakt, want kort nadat ze Johan had gesms’t dat ze toch niet zou gaan werken, verdween ze zonder één spoor achter te laten. Tot op de dag van vandaag tasten de speurders in het duister over wat er met Elke Wevers is gebeurd.

Bloedstollende sporen

In de voorbije tien jaar volgde de politie meerdere pistes, die wij in onze zesdelige podcastreeks volledig ontrafelen. We onderzoeken de mogelijkheden van een wanhoopsdaad, een zelfverdwijning en een ontvoering, maar we bewandelen ook uitgebreid de moordpiste. We belichten hoe Elkes vriend Tom in verdenking werd gesteld en volgen bloedstollende sporen die door een brutale bijlmoord naar Zweeds Lapland leiden, en zelfs naar een mogelijke begraafplaats van Elke Wevers aan het kasteel van Meaux, nabij Parijs.

Naast emotionele interviews met Elkes moeder Elza en met metekind Femke, doen Jef Vermassen – de raadsman van de ouders – en privédetective Herma Kluin, die de zaak in opdracht van de ouders onderzoekt, uit de doeken wat er volgens hen met Elke is gebeurd. Daarnaast hebben we een exclusieve getuigenis van collega Johan, die als laatste contact had met Elke, en daardoor in het vizier kwam van de politie. Ook de speurders zélf komen aan het woord. Het is zeer uitzonderlijk dat het parket officieel reageert in een lopend gerechtelijk onderzoek, maar speciaal voor deze podcastreeks geeft Parket Limburg uitgebreid toelichting.

