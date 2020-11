In het Spaanse Lloret de Mar heeft een man zich bij de politie aangegeven nadat hij zijn vrouw gewurgd had. De man en het slachtoffer hebben de Belgische nationaliteit en zijn vijftigers, melden Spaanse media.

De man was maandagochtend rond 10 uur naar het politiekantoor in Lloret De Mar gegaan, waar hij bekende dat hij een misdrijf had gepleegd. Na wat ondervraging bleek dat hij zijn partner gewurgd had in ...