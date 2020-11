Hooverphonic en het verrassend lange lijstje zangeressen: “Ze bollen het allemaal af”

Geike Arnaert (41) schrijft vandaag geschiedenis: ze is de eerste zangeres van Hooverphonic die, na het timmeren aan een solocarrière, terugkeert naar de band. Toen Alex Callier en Raymond Geerts 25 jaar geleden de groep oprichtten, hadden ze wellicht zelf nooit gedacht dat ze de komende jaren maar liefst zeven vaste en nog enkele gastzangers- en zangeressen zouden verslijten. We zetten ze even voor u op een rijtje.