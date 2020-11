Real Madrid ziet Federico Valverde uitvallen met breukje in scheenbeen

Real Madrid-middenvelder Federico Valverde heeft een breukje opgelopen in zijn rechterscheenbeen. Dat heeft de Koninklijke maandag aangekondigd. De Uruguayaan zal volgens de Spaanse media één à twee maanden buiten strijd zijn.

Valverde moest zondag noodgedwongen vervangen worden in de 76e minuut in de match tegen Valencia. Real-doelman Thibaut Courtois slikte in die partij maar liefst vier doelpunten, drie op penalty: 4-1.

De blessure voor Valverde is een streep door de rekening van coach Zinédine Zidane. Met uitzondering van de wedstrijd op de eerste speeldag in La Liga tegen Real Sociedad startte de Uruguayaan dit seizoen in elke match van Real in de basis.

Uruguay mist Valverde ook in de komende WK-kwalificatiewedstrijden tegen Colombia (13/11) en Brazilië (17/11).