Een oudere dame uit Kinrooi is maandag rond 13.15 uur met haar scootmobiel in een gracht gereden. De 77-jarige vrouw liet daarbij het leven.

Om een onbekende reden kwam de vrouw maandagmiddag met haar scootmobiel in de gracht langs de weg terecht. Het spijtig ongeval deed zich voor in de Broekstraat in Kinrooi.

Een wandelaar ...