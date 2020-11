Jubileumeditie marathon van Rotterdam verhuist van lente naar herfst

De marathon van Rotterdam verhuist volgend jaar van de traditionele datum in april naar het najaar. De veertigste editie van de loopklassieker is verplaatst van 11 april naar 24 oktober, meldt de organisatie.

De coronapandemie zorgde ervoor dat de jubileumeditie dit jaar niet kon plaatsvinden en het is ook de reden dat het evenement in 2021 naar het najaar verhuist. “Wij willen de deelnemers geen valse hoop, maar duidelijkheid geven”, benadrukt organisator Mario Kadiks. “De volksgezondheid komt altijd op de eerste plaats. En de kans dat een massaal, feestelijk evenement als de marathon van Rotterdam met al zijn grandeur op een veilige manier door kan gaan, is in oktober veel groter dan in april.”

De 17.000 startbewijzen voor de wedstrijd over 42,195 kilometer, die oorspronkelijk voor dit jaar was gepland op 5 april, blijven geldig voor 24 oktober 2021.