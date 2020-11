Denemarken-Zweden moet het zonder Premier League-spelers stellen

Er zullen geen spelers uit de Premier League, de Championship en de Schotse Premiership aantreden in de vriendschappelijke voetbalinterland van komende woensdag in Brondby tussen Denemarken en Zweden. Dat is een gevolg van de reisrestricties die recent werden opgelegd door het Verenigd Koninkrijk uit vrees voor besmetting met een gemuteerd coronavirus, gevonden bij nertsen en intussen ook mensen in Denemarken. Op 18 november spelen de Denen tegen de Rode Duivels in Leuven.

Het Verenigd Koninkrijk sloot zaterdag met onmiddellijke ingang de grenzen voor reizigers uit Denemarken. Burgers van het Verenigd Koninkrijk en diegenen die een geldig visum hebben, mogen wel vanuit Denemarken naar het Verenigd Koninkrijk reizen. Die moeten wel veertien dagen in quarantaine gaan.

Door die nieuwe maatregelen zullen Kasper Schmeichel (Leicester), Jonas Lossl (Everton), Andreas Christensen (Chelsea), Jannik Vestergaard (Southampton), Henrik Dalsgaard (Brentford), Mathias Jensen (Brentford) en Pierre-Emile Hojbjerg (Tottenham) niet aantreden voor Denemarken tegen Zweden. De Zweden moeten het dan weer stellen zonder Victor Lindelof (Manchester United), Robin Olsen (Everton), Emil Krafth (Newcastle) en Ken Sema (Watford). Filip Helander, die in Schotland voor de Rangers speelt, is er evenmin bij.

De Deense bondscoach Kasper Hjulmand riep intussen negen vervangers op voor de oefeninterland: Jesper Hansen (Midtjylland), Oliver Christensen (OB), Alexander Scholz (Midtjylland, ex-Lokeren, ex-Standard, ex-Club Brugge), Anders Dreyer (Midtjylland), Jens Stryger (Udinese), Lukas Lerager (Genoa, ex-Zulte Waregem), Rasmus Falk (FC Kopenhagen), Victor Nelsson (FC Kopenhagen) en Lucas Andersen (AaB). De Zweedse bondscoach Janne Andersson, intussen zelf in quarantaine nadat iemand uit zijn gezin positief testte op het coronavirus, haalde drie nieuwe spelers bij zijn selectie: Jacob Rinne (Aalborg, ex-AA Gent), Joel Andersson (Midtjylland) en Oscar Hiljemark (Aalborg).

“Wanneer de spelers meer dan vijf dagen in quarantaine moeten gaan, zijn de clubs niet verplicht om hun spelers vrij te geven”, preciseert de Zweedse bond in een persbericht. De spelers die in het Verenigd Koninkrijk aantreden, zullen volgens de Zweedse federatie wel afgestaan worden voor de Nations League-wedstrijden tegen Kroatië (14/11) en Frankrijk (17/11).

Wel tegen Rode Duivels

Denemarken hoopt ook op zijn Premier League- en Championship-spelers te kunnen rekenen voor de beslissende Nations League-matchen tegen IJsland (15/11 in Kopenhagen) en de Rode Duivels (18/11 in Leuven). “Het is cruciaal dat we ons sterkst mogelijke team kunnen opstellen tegen IJsland en België”, aldus bondscoach Kasper Hjulmand. De Deense bond betreurt dat er vanuit het Verenigd Koninkrijk intussen nog altijd niet duidelijk gecommuniceerd werd over in welke mate de reisrestricties gelden voor de Deense internationals.

De Rode Duivels voeren de stand in Nations League-groep A aan met 9 op 12, voor Denemarken en Engeland (allebei 7 punten). IJsland is puntenloos.

Eerder raakte bekend dat de wedstrijd Engeland-IJsland van 18 november mogelijk niet kan doorgaan vanwege de nieuwe reisrestricties, aangezien de IJslanders drie dagen eerder in Kopenhagen tegen Denemarken spelen. Volgens de BBC onderzoekt de Europese Voetbalbond (UEFA) de zaak.