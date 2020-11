Zuhal Demir wil asbestvrij Vlaanderen en investeert recordbedrag

Wie asbest in zijn woning heeft en die laat verwijderen, samen met het isoleren van zijn huis, kan daarvoor vanaf januari rekenen op een verhoogde premie. De tussenkomst bedraagt 8 euro per vierkante meter. Vlaams minister van Energie trekt een bedrag van 124 miljoen euro uit om het verdoken asbestprobleem in Vlaanderen aan te pakken. In Limburg gaat het om meer dan 300.000 particuliere woningen, die asbestvrij moeten gemaakt worden. Asbest is erg schadelijk en kan leiden, soms pas 30 jaar na de blootstelling, tot longvlieskanker.