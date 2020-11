Oostende-Antwerp Giants topaffiche in kwartfinales Beker van België, Limburg United tegen Brussels of Mechelen

Bij de loting van de Beker van België kwam één topaffiche uit de trommel. In de kwartfinale neemt kampioen Oostende het op tegen bekerwinnaar Antwerp Giants. Charleroi ontmoet Leuven Bears. Limburg United treft de winnaar van Brussels-Mechelen.

De ploegen die vorig seizoen op de laatste vier plaatsen eindigden in de EuroMillions League werken eerst een 1/8ste finale af. Okapi Aalstar versus Luik en Brussels tegen Kangoeroes Mechelen zijn de 1/8ste finales.

Door het vernieuwde format en omwille van de coronapandemie werden de tweede- en derdeklassers immers uit de bekerformule gehaald. Bergen treft in de kwartfinale de winnaar van Okapi Aalst-Luik en Limburg United de winnaar van Brussels-Kangoeroes Mechelen.

De 1/8ste finales (heen- en terug) moeten voor 20 januari worden afgewerkt. Uitkijken of Luik, dat in november en december omwille van het niet toelaten van publiek en horeca in de EuroMillions League niet in actie komt, in januari wel gaat aantreden. De kwartfinales (22 en 24 januari) en de halve finales (5 en 7 februari) worden met een back-to-back betwist. De finale vindt plaats op zondag 21 maart en in Vorst Nationaal.