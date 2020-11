Rode Duivels krijgen Zwitserland op volle sterkte tegenover zich

De Zwitserse bondscoach Vladimir Petkovic heeft een 24-koppige selectie bekendgemaakt voor de oefeninterland van woensdag in Leuven tegen de Rode Duivels, en de Nations League-duels tegen Spanje en Oekraïne.

Zwitserland komt op volle sterkte naar België afgezakt. Dat betekent dat Haris Seferovic er ook bij is. De aanvaller van het Portugese Benfica, waar hij ploegmaat is van Mile Svilar en Jan Vertonghen, was twee jaar geleden nog de kwelduivel van de Belgen, die toen op de laatste speeldag van de Nations League tegen een 5-2 nederlaag aanliepen in Luzern en zo in extremis nog naast de Final Four grepen. Seferovic nam toen drie doelpunten voor zijn rekening.

Op een stek bij de laatste vier in de Nations League hoeven de Zwitsers deze keer niet meer te hopen. Met amper twee punten uit vier duels staan ze op de laatste plaats in groep 4, op vier punten van Oekraïne en Duitsland. Spanje is met zeven punten leider. In de twee nog resterende groepsduels zullen de Zwitsers er dus nog alles aan moeten doen om degradatie te vermijden.

Doelmannen (3): Yann Sommer (Borussia Mönchengladbach/Dui), Gregor Kobel (Stuttgart/Dui), Yvon Mvogo (PSV Eindhoven/Ned)

Verdedigers (9): Manuel Akanji (Borussia Dortmund/Dui), Loris Benito (Bordeaux/Fra), Eray Cömert (FC Bazel/Zwi), Nico Elvedi (Borussia Mönchengladbach/Dui), Jordan Lotomba (Nice/Fra), Becir Omeragic (FC Zürich/Zwi), Ricardo Rodriguez (Torino/Ita), Fabian Schär (Newcastle United/Eng), Silvan Widmer (FC Bazel/zwi)

Middenvelders (5): Remo Freuler (Atalanta/Ita), Edimilson Fernandes (Mainz/Dui), Djibril Sow (Eintracht Frankfurt/Dui), Steven Zuber (Eintracht Frankfurt/Dui), Granit Xhaka (Arsenal/Eng)

Aanvallers (7): Breel Embolo (Borussia Mönchengladbach/Dui), Mario Gavranovic (Dinamo Zagreb/Kro), Haris Seferovic (Benfica/Por), Admir Mehmedi (Wolfsburg/Dui), Xherdan Shaqiri (Liverpool/Eng), Renato Steffen (Wolfsburg/Dui), Ruben Vargas (Augsburg/Dui)