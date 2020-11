Bert B. (65) blijft in de cel op verdenking van betrokkenheid bij de dood van zijn vrouw in het aanslepende onderzoek naar de zogenaamde hoevemoord in Elen. Dat heeft de kamer van inbeschuldigingstelling in Antwerpen maandag beslist.

De man blijft elke betrokkenheid ontkennen en was in beroep gegaan tegen de beslissing van de raadkamer in Tongeren die zijn verblijf in de gevangenis had verlengd.

Bert B. werd op 22 oktober ...