Referee Department: “Thorstvedt verdiende een rode kaart”

Het Referee Department van de KBVB heeft maandag gecommuniceerd over een beslissing van scheidsrechter Erik Lambrechts in de Limburgse derby tussen STVV en KRC Genk. “De fout van Thorstvedt op Steve De Ridder bracht de veiligheid van de STVV-speler in gedrang en moet bestraft worden met een rode kaart.” Over de uitsluiting van De Ridder zelf, werd niets gezegd.