Marc Jacobs meent dat Nirvana geen rechten heeft op bekende smiley

Ontwerper Marc Jacobs tijdens de lancering van de collectie in 2018, met de T-shirt in kwestie aan. Foto: ISOPIX

De Amerikaanse modeontwerper Marc Jacobs is al sinds 2018 in een juridische strijd verwikkeld met de resterende leden van de legendarische grungeband Nirvana. Hij maakte een variant op hun bekende logo en dat pikten ze niet. Er is nu een twist in de zaak gekomen.

Marc Jacobs gebruikte voor zijn Bootleg Redux Grunge-collectie eind 2018 een smiley die bijna identiek is aan het logo van Nirvana, de bekende grungeband van de in 1994 overleden frontman Kurt Cobain. De ontwerper verving enkel de ogen van de smiley door zijn initialen en schreef in de plaats van Nirvana het woord Heaven (hemel) erboven.

Volgens overgebleven bandleden Dave Grohl en Krist Novoselic ging het om plagiaat, maar Jacobs vocht dat aan. Zijn advocaten wilden begin 2019 de rechtszaak laten verdagen, maar de twee partijen zijn nu nog steeds in een juridische strijd verwikkeld.

Geen idee

De rechtszaak ging vorige week een nieuwe fase in waarbij Jacobs nu meent dat het logo van Nirvana nooit auteursrechtelijk beschermd werd. Het ziet er dan ook meer en meer naar uit dat de rechter in het voordeel van de ontwerper zal beslissen. Dave Grohl en Krist Novoselic hebben onlangs nog getuigd dat ze zelf geen idee hebben waar het logo vandaan komt en ondertussen zou ook gebleken zijn dat Kurt Cobain het niet heeft ontworpen.

Bovendien, zo meent Jacobs, vertoont zijn ontwerp voldoende verschillen met het origineel zodat er geen verwarring mogelijk is. “Zelfs als de smiley in kwestie beschermd was, werd er geen bewijs geleverd over mogelijke verwarring en dus kan er ook geen inbreuk worden vastgesteld”, klinkt het bij monde van zijn advocaten.