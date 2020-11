Rode Duivel Axel Witsel en zijn vrouw Rafaella verwachten hun derde kindje. De verdedigende middenvelder heeft al twee dochters. Maï-Li is ongeveer vijf jaar oud, Evy is zo’n 3,5 jaar oud. In mei 2021 verwelkomen ze een nieuw gezinslid. Dat maakte Witsel zelf bekend via Instagram.