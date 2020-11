Mergelweg Kanne afgesloten tot begin december

Riemst - De Mergelweg, één van de belangrijke verbindingswegen tussen Kanne en Maastricht, wordt omwille van noodzakelijke werkzaamheden gedurende nagenoeg een maand afgesloten voor alle verkeer.

In opdracht van de gemeente Maastricht is maandag 9 november een aannemer gestart met noodzakelijke werkzaamheden aan de Mergelweg. De vrij belangrijke verbindingsweg tussen Kanne en Maastricht wordt tot en met vrijdag 4 december in beide richtingen afgesloten voor alle verkeer. De afsluiting geldt vanaf de aansluiting op de Onderstraat in Kanne tot aan de bebouwde kom in Maastricht. Het verkeer van Kanne naar Maastricht wordt omgeleid via de Cannerweg, Bieslanderweg en Tongerseweg.

Het verbod geldt ook in de weekends wanneer de Mergelweg in principe een ‘fietsstraat’ is waarop geen gemotoriseerd verkeer is toegelaten. (eva)