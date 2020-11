Amnesty International wil dat Lewis Hamilton zich uitspreekt over de GP van Saoedi-Arabië

Mensenrechtenorganisatie Amnesty International kijkt in de richting van wereldkampioen Lewis Hamilton om zich uit te spreken over de nieuwe GP van Saoedi-Arabië die volgend jaar op de kalender zal staan.

De Formule 1 heeft vorige week een voorlopige kalender gelost voor het jaar 2021 met drieëntwintig races waaronder een nieuwe race in Saoedi-Arabië. Dat veroorzaakte wat opschudding omwille van het feit dat Saoedi-Arabië bekend staat als een land dat het niet al te nauw neemt met de mensenrechten.

De timing is ook vreemd te noemen, net nu de sport sinds dit jaar zo sterk inzet op diversiteit met #weraceasone. De F1-organisatie hoopt dat een evenement als dit een positieve invloed zal hebben op het land. Mensenrechtenorganisatie Amnesty International maakt dan weer gewag van dertien mensen die voor de rechtbank moeten verschijnen omdat ze het opnemen voor de vrouwenrechten in Saoedi-Arabië.

Amnesty kijkt nu ook nadrukkelijk in de richting van Lewis Hamilton om zich uit te spreken over het feit dat de F1 naar een land trekt met een bedenkelijke reputatie op het vlak van mensenrechten.

"Het zou ongelooflijk belangrijk zijn als Lewis zich zou kunnen uitspreken," zei het Britse hoofd van campagnes Felix Jakens van Amnesty tegen het PA persagentschap.

"Als de meest prominente rijder van de sport bereid is om zich uit te spreken en te zeggen: 'Eigenlijk is dit een land dat een vreselijke reputatie heeft op het gebied van de mensenrechten,' Dat neemt de glans weg van Saoedi-Arabië's vermogen om zijn imago via de sport op te poetsen."

"Maar de verantwoordelijkheid ligt niet alleen bij de rijders, maar bij de hele industrie om op de hoogte te zijn van wat er in Saoedi-Arabië gebeurt."

Hamilton heeft daar akte van genomen maar hij wil zich eerst verdiepen in de materie alvorens zich uit te spreken.

“Ik weet niet genoeg over de situatie op het vlak van mensenrechten in Saoedi-Arabië,” aldus Hamilton. "Ik heb wat vrienden die er heen gaan en me vertellen dat het een prachtige plek is. Maar ik denk dat het belangrijk is dat ik, voordat ik echt commentaar geef, precies weet wat er aan de hand is."

"Nelson Mandela zei vele jaren geleden dat sport de kracht heeft om de wereld ten goede te veranderen," voegde hij eraan toe. "We hebben al de positieve verschuivingen gezien die we als sport dit jaar hebben ingezet en zijn begonnen om te duwen in de richting van het ondersteunen van mensenrechten en gelijkheid en inclusiviteit.

"Het huidige feit is dat we naar al deze landen gaan, en hoewel het een groots evenement is, laten we geen langdurig positief effect op die plaatsen achter. De vraag is, kunnen we dat? Kunnen we deel uitmaken van het onder de aandacht brengen van bepaalde kwesties en ze aanzetten tot verandering?"

