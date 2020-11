Trend voor onder je trui: de gebreide beha

Toen de Amerikaanse actrice Katie Holmes vorige herfst een taxi liet stoppen, droeg ze een gebreide trui en bijpassende beha. Dat leidde niet alleen tot de revival van de cardigan: nu is ook de gebreide beha of bralette een hit.

De gebreide beha schittert dit najaar onder meer in de collectie van het populaire label Jacquemus. Topmodellen Bella Hadid en Hailey Bieber lijken alvast helemaal gewonnen voor ontwerpen die losjes worden gedragen. De meeste gebreide exemplaren beschikken niet over behabeugels en voorzien dus geen extra steun aan de boezem.

Links: Jacquemus. Rechts : grijs in kasjmier, met beugel - Khaite - 425 euro / zwart - Nu-In - 24,90 euro via AboutYou.be / grijs - Cos - 49 euro / Zelf maken? Bol roze wol met glitter - Veritas - 7,99 euro.Rechts:

Een gebreide bralette - gekocht of zelf gemaakt met een kleur wol naar keuze - laat zich mooi combineren met een trui in dezelfde tint. Mag het iets opgekleder? Bella Hadid matchte de beha al met een blazer. Een combinatie die ook vaak voorkomt en in deze lockdown uiterst geschikt is om mee in de zetel te hangen: trek er een geruit hemd over. Knoop het niet helemaal dicht voor een nonchalante look.

Van thuis uit werken in een los behaatje, is dat eigenlijk nefast voor je boezem? “Je doet er goed aan om ook thuis je boezem te ondersteunen, maar als je een paar weken met je computer in de zetel of aan je bureau zit, zal je er - zwaartekrachtgewijs - wellicht geen last van ondervinden. Je zit in een ontspannen houding en je boezem schokt niet”, zegt Marieke Van Pee, zaakvoerster van lingeriewinkel Eva’s Appel in Gent. “De bralette is in dat geval een populaire keuze”, zegt ze nog.