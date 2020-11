Geike Arnaert maakt na 12 jaar comeback bij Hooverphonic

Verrassend nieuws uit de muziekwereld. Zangeres Geike Arnaert slaat de handen opnieuw in elkaar met Alex Callier en keert terug naar Hooverphonic, de groep die ze in 2008 verliet. Vanavond om middernacht verschijnt hun gekende Mad about you al in een nieuwe versie. Na drie jaar zet Callier de samenwerking met huidige zangeres Luka Cruysberghs dus stop. “We hadden het gevoel dat we dit moesten doen”, klinkt het.