Halen - De gemeenteraad van Halen gepland voor vandaag, maandag 9 november, vindt niet plaats.



De zitting wordt uitgesteld tot december. Normaal vergadert de raad van Halen op de eerste maandag van de maand, maar dat was 2 november. Dat is een officiële feestdag, waarop openbare diensten niet werken. Het uitstel nu heeft te maken met de maatregelen in de strijd tegen corona.