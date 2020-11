Deze werknemer in Vietnam had er onlangs geen fijne werkdag opzitten. Nadat de man even de glazen voordeur opende voor een klant, sloot hij die met iets te veel kracht dan gewenst. Het had zware gevolgen: de deur ging in een fractie van een seconde helemaal aan diggelen. Tot grote verbazing van de man zelf en zijn collega’s, die met het nodige geluk ongedeerd bleven. Camerabeelden van het incident doen intussen de ronde op sociale media.