Vier interpellaties N-VA in gemeenteraad Herk-de-Stad

Herk-de-Stad -

De N-VA-oppositie in de gemeenteraad van Herk-de-Stad houdt in de gemeenteraad van vanavond vier interpellaties van de meerderheid van sp.a, CD&V en Open Vld.

Fractieleider Karolien Grosemans kaart het aanbrengen van C02-meters in klaslokalen aan. Gemeenteraadslid Danny Jamers zal het hebben over het handhaven van de coronamaatregelen. Kersvers gemeenteraadslid Michel Laenen zal een vraag stellen over het charter ’Werftransport voor een veilige schoolomgeving’ en gemeenteraadslid Johny Fransen brengt het gebruik van pesticiden ter sprake.