Buffelknuffelen via drive-in in koeien- en buffelstal groot succes. Video: ATV

Zoersel - Twintig minuten voor de opening stond er zondag al een rij auto’s te wachten aan de buffel- en koedrive-in van boer Keysers-Dekker in het Antwerpse Zoersel.

Buffelboerin Wendy Dekker panikeerde lichtjes toen ze de wachtrij zag, “maar geleidelijk aan werd het kalmer en nadien was het de hele dag een constante stoet”, vertelt Wendy. Bezoekers konden bij aankomst hun bestelling hoeveproducten plaatsen, van verse buffelmelk over feta blokjes tot mozzarella en bereid buffelvlees. Er waren ook koemelkproducten, groenten, fruit, eieren en honing van collega-boeren. Allemaal loeihard lokaal.

De bezoekers reden vervolgens door de melkveestal, langs de buffelzwemvijvers om opnieuw door de koeienstal naar de uitgang te rijden, waar hun bestelling contactloos kon worden afgerekend. Het leukste van al was dat de koeien ook zichtbaar genoten van alle aandacht en knuffels.

De drive-in is nog elke dag tot en met zondag toegankelijk tussen 10 en 15u in de Raymond Delbekestraat 211 in Zoersel.